Illa es desplaça amb una crossa i es podria reincorporar "abans" del que pensava l'equip mèdic

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaça amb una sola crossa, i que atesa la seva ràpida recuperació es podria reincorporar "abans" del que pensava l'equip mèdic.
Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha detallat que Illa, que en sortir de l'hospital divendres passat va necessitar l'ajuda de dues crosses, es pot desplaçar des de dimarts amb una sola crossa, i que "està recuperant molt ràpid la motricitat i la força".
Ha afegit que el control analític de la infecció pel bacteri que li va provocar una osteomielitis púbica de dimarts va ser "molt favorable", i que estan desapareixent progressivament els signes d'inflamació i d'infecció.
Per tot plegat, ha dit que podria recuperar l'activitat com a president abans del previst, tot i que no ha precisat cap calendari: "No és la meva funció dir-ho, però veient l'evolució i el quadre, és possible que sigui abans del que pensàvem".
Ha afirmat que el president es voldria reincorporar com més aviat millor, tot i que ha precisat que, malgrat poder-se recuperar funcionalment, haurà de seguir el tractament per eliminar el bacteri, encara que sigui per via oral: "Això no vol dir que hagi d'estar 8 setmanes sense poder-se moure de casa".
Finalment, ha dit que per fer viatges oficials probablement s'haurà d'esperar "una mica més", i preguntat per quan tornarà a córrer (una de les aficions d'Illa), ha respost que ho podran determinar els seus metges, però que desitja que així pugui ser i com més aviat millor.