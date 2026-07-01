Illa desitja una "ràpida" recuperació als ferits de l'autocar accidentat a Lleida

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat una "ràpida" recuperació als ferits de l'autocar que aquest dimecres ha xocat contra la façana d'un edifici de la Rambla Ferran de Lleida.
El dirigent català, que s'ha posat en contacte amb l'alcalde de Lleida, el també socialista Fèlix Larrosa, ha traslladat el seu suport als afectats i els seus familiars i ha agraït als equips d'emergència la seva tasca, ha expressat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), la xifra de ferits s'ha elevat fins als 35, 4 d'ells en estat crític i altres 6 en estat menys greu.