Illa descarta aprovar els comptes abans del 2025: "M'importa més tenir un bon pressupost"

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2025 abans que acabi l'any donats els processos congressuals en els quals es troben tant ERC com els Comuns: "M'importa més tenir un bon pressupost i tenir un pressupost que no tenir-lo l'1 de gener".

Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dilluns, quan es compleixen 100 dies des que presideix la Generalitat, en la qual també ha assegurat que el Govern farà tot el que estigui en la seva mà per aprovar els comptes "tan aviat com sigui possible".

"És difícil, però passaria el mateix si jo estigués en la seva situació. Entenc que han de fer aquest procés, i llavors seguirem treballant i seguirem veient com es pugui fer", ha respost en preguntar-li per la situació d'Esquerra, que celebrarà el seu congrés el pròxim 30 de novembre.