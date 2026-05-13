Publicat 13/05/2026 08:38

Illa, des de Califòrnia, vol que Catalunya s'obri "al món perquè el món vingui a invertir"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una atenció als mitjans des de Califòrnia (Estats Units), on aquest dimecres inicia un viatge institucional
GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres durant el seu viatge institucional a Califòrnia (Estats Units) que vol que Catalunya s'obri "al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya".

Així ho ha dit en una atenció als mitjans de comunicació a la seva arribada al país nord-americà, on ha assegurat que la voluntat del viatge és reforçar les relacions i adaptar-les als reptes actuals, mostrant una Catalunya "oberta, amb esperit de col·laboració i no de confrontació", segons resa en un comunicat del Govern.

El viatge d'Illa, que ho fa acompanyat dels consellers de la UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, coincideix amb el 10 aniversari de la signatura d'un acord de col·laboració entre els governs de Catalunya i Califòrnia per promoure la cooperació econòmica i empresarial.

El president català ha destacat de la seva agenda la signatura d'un acord amb el Barcelona Supercomputing Center i un altre en l'àmbit dels recursos hídrics, així com reunions amb diverses autoritats californianes i trobades importants amb empreses dels sectors audiovisual i tecnològic.

En el primer dia de viatge, que s'allargarà fins a aquest dissabte, Illa centrarà el seu programa a Silicon Valley, on mantindrà trobades amb empreses tecnològiques i visitarà centres d'investigació d'universitats com Berkeley o Stanford.

L'objectiu del viatge institucional és "renovar les aliances i reforçar la vinculació amb aquest estat en àmbits estratègics com el tecnològic, el d'investigació, l'audiovisual i l'institucional", apunta el comunicat.

