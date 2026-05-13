Illa, des de Califòrnia, vol que Catalunya s'obri "al món perquè el món vingui a invertir"

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres durant el seu viatge institucional a Califòrnia (Estats Units) que vol que Catalunya s'obri "al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya".
Així ho ha dit en una atenció als mitjans de comunicació a la seva arribada al país nord-americà, on ha assegurat que la voluntat del viatge és reforçar les relacions i adaptar-les als reptes actuals, mostrant una Catalunya "oberta, amb esperit de col·laboració i no de confrontació", segons resa en un comunicat del Govern.
El viatge d'Illa, que ho fa acompanyat dels consellers de la UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, coincideix amb el 10 aniversari de la signatura d'un acord de col·laboració entre els governs de Catalunya i Califòrnia per promoure la cooperació econòmica i empresarial.
El president català ha destacat de la seva agenda la signatura d'un acord amb el Barcelona Supercomputing Center i un altre en l'àmbit dels recursos hídrics, així com reunions amb diverses autoritats californianes i trobades importants amb empreses dels sectors audiovisual i tecnològic.
En el primer dia de viatge, que s'allargarà fins a aquest dissabte, Illa centrarà el seu programa a Silicon Valley, on mantindrà trobades amb empreses tecnològiques i visitarà centres d'investigació d'universitats com Berkeley o Stanford.
L'objectiu del viatge institucional és "renovar les aliances i reforçar la vinculació amb aquest estat en àmbits estratègics com el tecnològic, el d'investigació, l'audiovisual i l'institucional", apunta el comunicat.