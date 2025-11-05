Illa demanarà al PP en cada sessió de control que defensi el català a la UE "fins que passi"

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquest dimecres que ha decidit inaugurar una tradició amb el PP en les sessions de control al Govern del Parlament: "Jo inauguraré una tradició amb vostè. Acabaré les sessions de control demanant-li el mateix fins que passi. Defensi el català a Europa".
Ho ha dit en el torn de rèplica a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, a qui li ha dit que, fent-ho, farà un favor a tothom.
"Ens farem un favor a tots. A vostè, al seu partit aquí a Catalunya, i al conjunt del país. Pensi que a Galícia es parla el gallec, que també serà oficial. A veure si això l'anima", ha ironitzat, en referència a la procedència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.