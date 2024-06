Illa demanarà al Parlament "més temps per armar l'única manera de fer viable aquesta legislatura"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que va a demanar al president del Parlament de Catalunya "més temps per armar l'única manera que pugui fer viable aquesta legislatura", la qual cosa, segons el, és una majoria progressista.

Ho ha dit en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat, textualment, que un pacte entre PSC, ERC i els Comuns és el més convenient per a Catalunya i que el seu "olfacte" li diu no hi haurà repetició electoral.

"El meu compromís és de fer tot el possible per evitar que hi hagi una repetició electoral", ha assenyalat Illa, que ha aclarit que pot tenir flexibilitat, encara que entrarà en incoherències amb la seva manera d'entendre la política.

En preguntar-se-li sobre l'actual situació que travessen els republicans, Illa ha reivindicat: "Quina formació política que porti, en fi, a l'esquena, uns quants anys, no ha passat per moments complicats i convulsos?

"Et va bé un temps i després et va malament. Això és així en democràcia i ha de ser així", ha subratllat.

En ser preguntat sobre si la investidura està més en mans del president socialista del Govern, Pedro Sánchez, que a les seves, Illa ha defensat que està "molt tranquil" i, sobre el finançament singular, ha dit que ell defensa un sistema que atengui a les necessitats de Catalunya.