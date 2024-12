Illa demanarà en la Junta de Seguretat de principis d'any que els Mossos assumeixin ports i aeroports

Defensa integrar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112 per a "una resposta més àgil"

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que convocarà una Junta de Seguretat a començaments del 2025 per demanar que els Mossos d'Esquadra "assumeixin competències en matèria de ports i aeroports".

Ho ha avançat aquest dimecres en una compareixença al Parlament per informar dels acords de la passada Junta de Seguretat Pública, l'objectiu de la qual, ha dit, va ser treballar per ampliar la plantilla dels Mossos i abordar un acord de l'executiu d'ERC per arribar als 25.000 agents.

"No és una cosa que vulgui que s'atribueixi com a mèrit al meu govern; més aviat és ratificar una feina feta pel govern anterior del president Aragonès", ha dit respecte a la petició de competències de la policia catalana en ports i aeroports.

En aquest sentit, ha defensat dotar el cos de Mossos de tot el que necessitin per exercir la seva feina: "Si calen més competències per exercir en plenitud la seva tasca de policia integral, proporcionar-les".

Així mateix, ha apostat per "no interferir políticament en les decisions que corresponen a un àmbit tècnic" i respectar l'àmbit de decisió professional davant la importància de la seguretat, a més de garantir una bona coordinació entre cossos i forces de seguretat.

"Crec que la situació reforça el fet que la seguretat sigui una prioritat a Catalunya. I voldria que aquí, almenys, fóssim capaços d'arribar a un consens", ha demanat als grups parlamentaris.

COORDINACIÓ ENTRE COSSOS

Quant a la integració telefònica de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112 a Catalunya, Illa ha assegurat que és el desenvolupament d'acords de governs anteriors "que anaven ben orientats, amb l'objectiu de donar una resposta més àgil i millor als ciutadans".

"Mentre jo sigui president de Catalunya, no permetré que la manca de coordinació entre cossos i forces de seguretat posi en risc la seguretat i la protecció dels ciutadans", ha afegit.

Ha agraït que els executius anteriors treballessin en aquesta línia i ha afirmat que no es vol trobar amb que, per una coordinació millorable entre cossos de seguretat, "passi alguna desgràcia o es posi en risc la protecció d'algun ciutadà de Catalunya".

A més a més, ha dit que tot això forma part d'una de les seves prioritats sobre els Mossos, i que els mecanismes de coordinació entre cossos policials també són necessaris i "especialment amb les policies locals".

POLÍTICA D'ESQUERRA

Illa ha defensat que el Govern dona importància a les polítiques de seguretat i que també és una prioritat per als ciutadans i per als alcaldes: "En cada visita que faig pel territori de Catalunya, amb cada alcalde que em reuneixo, em confirmen que aquesta és una prioritat i una preocupació creixent de la seva ciutadania".

També ha assegurat que és un "plantejament ideològic, una qüestió política i una convicció", i que les polítiques de protecció no són més de dretes, sinó que ell les concep com polítiques d'esquerres.

"No pot ser un privilegi que només tinguin protecció i que només gaudeixin de seguretat aquells que se la poden pagar, que es poden proporcionar una seguretat privada", ha afegit.