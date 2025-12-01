Illa demanarà comparèixer a iniciativa pròpia davant del Parlament per la pesta porcina africana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanarà en les properes hores comparèixer a iniciativa pròpia en el Parlament per donar explicacions sobre la gestió del brot de pesta porcina africana (PPE) a Catalunya, han explicat fonts del Govern a Europa Press.
El president, de viatge oficial a Mèxic, va prometre aquest diumenge responsabilitat i transparència de l'Executiu davant d'aquesta situació, va traslladar la seva solidaritat amb el sector i va assegurar que s'actuaria següent els criteris científics: "Ciència, ciència, ciència i ciència. Experts, experts, experts i experts", va insistir en una compareixença des de Ciutat de Mèxic.
Tant Junts com ERC han criticat que el president mantingui la seva agenda internacional, mentre que des del PSC han defensat que Illa està fent un seguiment exhaustiu i "hora a hora" de la situació, i el diumenge va encapçalar una reunió telemàtica amb les conselleries implicades.