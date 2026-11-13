Illa demana el vot directe a Sánchez per guanyar el PP i Vox "sense intermediaris"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat que el vot en les generals sigui directament per al president espanyol i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez: "Sense intermediaris", per així evitar l'arribada del PP i Vox al Govern central.
Ho ha dit aquest divendres, primer dia oficial de la campanya electoral del 29N, en una intervenció davant els mitjans a Mollet del Vallès (Barcelona).
Per Illa, guanyar els que ha qualificat com autoritaris passa per mobilitzar-se i anar a votar, i fer-ho anant "directe a qui pot guanyar el PP i Vox", que són Sánchez i el PSC, i no passant per altres opcions, en referència implícita a Front Ampli i a la resta de partits a l'esquerra dels socialistes, segons ell.
Aquest primer dia de campanya els socialistes se centraran en el Vallès Oriental i, després d'aquesta primera intervenció a Mollet, Illa visitarà la Llagosta i Granollers, i finalitzarà la jornada al costat del candidat per Barcelona, Jordi Hereu, amb un acte a Montmeló.
NÚCLEO NACIONAL
Illa ha insistit en la idea que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no coneix Catalunya, i que per aquest mateix motiu no arribarà a La Moncloa, i ho ha exemplificat amb el fet que a Tarragona i a Girona el PP no es presenta al Senat després d'haver-ho pactat amb Vox.
Sobre Vox, precisament, s'ha referit al seu líder a Tarragona i diputat al Parlament, Sergio Macián, que segons unes imatges publicades per 'ElDiario.es' ha exhibit un adhesiu del grup ultradretà Núcleo Nacional al seu ordinador de feina.
"Avui hem sabut una cosa que és preocupant. El president de Vox a Tarragona, al seu ordinador, hi porta un logo de Núcleo Nacional, un partit neonazi. Això és entendre Catalunya, senyor Feijóo?", ha preguntat.
Núcleo Nacional és una organització ultradretana de la qual alguns membres van ser detinguts el passat 6 de novembre i una jutgessa de Gijón va ordenar aturar-ne l'activitat per delictes d'incitació a l'odi, associació il·lícita i tinença il·lícita d'armes.