Illa demana "voluntat política" per impulsar el Mediterrani i deixar enrere el centralisme

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
S'oposa al Reglament de Retorns i el Pacte sobre Migració i Asil de la UE
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "voluntat política" per reforçar l'eix mediterrani, cosa que permetrà assegurar un futur de prosperitat i de progrés a Espanya, i no caure en una visió centralista que, ha dit, forma part del passat.
Així ho ha expressat aquest dijous en la segona jornada del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que se celebra a Barcelona, en la qual ha destacat que les cinc comunitats mediterrànies representen més de la meitat de la població del país, generen gairebé la meitat del PIB i més de la meitat de les exportacions de béns i de les empreses actives.
Ha subratllat aquest eix com les portes per fer un salt d'escala per al "benefici de tothom", i ha explicat que hi ha els recursos i projectes per aconseguir-ho, com el corredor Mediterrani, la gigafactoria de Móra la Nova (Tarragona) o el corredor d'hidrogen verd H2med.
"Tenim la capacitat, tenim els projectes i hem de tenir la voluntat política per alinear les actuacions del Govern de l'Estat, els governs autonòmics i les iniciatives de les nostres societats i ajuntaments", ha dit.
També s'ha adreçat als governs de la resta de comunitats autònomes del Mediterrani a Espanya, als quals els ha dit que "és el moment de restaurar una cultura de col·laboració i superar confiances", perquè, ha dit, és el que demana la ciutadania.
MIGRACIÓ
Ha explicat que el Mediterrani "no pot ser un cementiri sense ànimes", en referència a les declaracions del papa Lleó XIV en la seva visita a les Illes Canàries, i ha defensat que ni Catalunya ni el conjunt d'Espanya es poden deixar arrossegar per discursos extremistes.
"El Reglament de Retorns i el Pacte sobre Migració i Asil de la Unió Europea no són cap solució", ha afegit en referència a les últimes polítiques migratòries comunitàries, i ha avisat que la solució no passa per aixecar un mur davant el mar.