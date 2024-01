Illa demana suport a la militància del PSC per repetir com a líder al març: "Em sento en forma"

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat el suport de la militància a la seva candidatura per reelegir-lo en el XV Congrés ordinari del partit, del 15 al 17 de març a Barcelona: "Amb molta il·lusió, em sento en forma".

En un vídeo adreçat als militants publicat aquest divendres, assegura que el partit també "està en forma" i destaca que ha collit bons resultats en les eleccions municipals i generals.

Ha sostingut que es presenta a les primàries "amb un partit ordenat, amb un partit obert, amb un partit preparat, amb un partit que sap com governar Catalunya", i ha defensat que Catalunya necessita un bon govern.

Illa ha lamentat, que 10 anys després del procés independentista, Catalunya no està preparada per afrontar una sequera i el Govern no és capaç, segons ell, de prendre decisions sobre infraestructures: "Prou d'això. Necessitem un bon govern que torni a posar Catalunya al capdavant d'Espanya i amb una posició decisiva a Europa".

Ha reiterat la petició de donar-li suport i confiança per renovar el càrrec i ha assenyalat que el PSC és un partit "clau, necessari per a Catalunya".