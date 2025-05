Illa demana que s'investigui la filtració dels missatges entre Sánchez i Ábalos

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dilluns que s'investigui la filtració dels missatges entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'aleshores secretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos, que ha publicat 'El Mundo' aquest cap de setmana.

"És profundament preocupant que es publiquin missatges privats del president del Govern espanyol. S'han vist investigacions, no fa gaire, molt rigoroses, sobre filtracions. Espero que aquí també n'hi hagi, perquè no és una qüestió, des del meu punt de vista, menor. Lamentar això, i demanar que s'investigui", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Preguntat per si creu que Sánchez tolera malament la crítica, ha respost que no, i ha demanat respecte a la privadesa "per a tothom, també per als dirigents polítics".