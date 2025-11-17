Illa demana "seny i una reflexió serena, rigorosa i constructiva" en el CPFF d'aquest dilluns

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "seny i una reflexió serena, rigorosa i constructiva" en la reunió d'aquest dilluns del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) entre el ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes.
"Demano seny i una reflexió serena, rigorosa i constructiva en el Consell de Política Fiscal i Financera, com estem fent des de Catalunya", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
En el CPFF s'abordaran els objectius d'estabilitat financera de les administracions públiques de cara a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat del 2026, i es preveu tractar la "situació de la reforma del sistema de finançament autonòmic", que ha de culminar amb un model de finançament singular per a Catalunya, tal com van acordar el Govern central, la Generalitat i ERC.