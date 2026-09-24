Illa demana que s'aprovi el decret per a la pròrroga dels lloguers quan torni al Congrés

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dijous que els partits que van votar en contra de la pròrroga del decret-llei per a la pròrroga dels lloguers "s'ho pensin" i facilitin la seva aprovació quan la mesura torni al Congrés.
Ho ha afirmat durant una visita a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) i l'endemà del desnonament de Maricarmen, dona de 87 anys que vivia des de fa 70 anys en el centre de Madrid.
"Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes", i ha afegit que el que s'ha vist en el cas de Maricarmen no respon a una visió conservadora, sinó classista i de cobdícia.