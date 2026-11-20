Alberto Paredes - Europa Press
PAMPLONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer secretari del PSC i president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres "respecte" a la ciutadania, a les institucions i a la "veritat" en aquesta campanya electoral. Ha assegurat que Navarra i Catalunya seran "claus" en aquestes eleccions i ha cridat a "concentrar el vot" per "frenar als dolents".
Illa ha participat aquest divendres a la tarda en un acte electoral del PSOE a l'Auditori Baluard de Pamplona, que ha comptat també amb les intervencions de la presidenta del Govern de Navarra i secretària general dels socialistes navarresos, María Chivite, i els candidats al Congrés i el Senat per la Comunitat foral, Elma Saiz i Ángel Moleón.
Salvador Illa ha demanat una campanya "respectuosa amb els ciutadans, amb els adversaris" i amb "les regles del joc", i ha criticat a els qui "discuteixen" sobre el vot per correu: "Qui té el passaport espanyol té dret a votar". També ha reclamat "respecte a la veritat" i ha considerat que en el cara a cara "vam veure dues formes molt diferents d'entendre Espanya, gairebé antagòniques", amb Sánchez "intentant explicar els seus punts de vista" i Feijóo "amb interrupcions constants i llançant bulos a tort i a dret".
En aquest context, ha destacat que els socialistes "volem protegir la ciutadania" en un "món canviant" i "generant prosperitat compartida socialment i territorialment". Per a això, ha ressaltat que el "fonamental" és l'habitatge com "un dret" i "no un negoci". Davant un mercat "disfuncional" ha defensat "intervenir el mercat aplicant la Llei d'Habitatge" que "funciona", amb una baixada, ha apuntat, del 4,4% en els lloguers a Barcelona ciutat.
Igualment, ha defensat les pensions i ha considerat "l'exercici més bonic de solidaritat intergeneracional" en pagar-se amb les cotitzacions. "I funciona, els números sí que quadren", ha assegurat. "El que no quadra són els altres sistemes de capitalització. Mireu el Paraguai", ha advertit.
De la mateixa manera, ha cridat a "defensar les institucions democràtiques que són les que han millorat les condicionis de vida" enfront d'un "moviment autoritari a Occident" representat per Trump, Milei, Feijóo i Abascal. Finalment, ha reivindicat la "Espanya diversa" que "ells veuen com una feblesa quan és una fortalesa".
Illa ha recordat que en dues províncies de Catalunya "el PP no presenta candidatura al Senat i demana el vot per Vox". "Què m'heu d'explicar? Sou la mateixa cosa", ha etzibat. A més, ha recordat que Feijóo va dir que "si no entens Catalunya no governaràs Espanya. Tens raó i per això no governaràs Espanya" perquè "no respectes la pluralitat d'aquest país, la voluntat d'autogovern dels navarresos, ho veus com alguna cosa a eliminar".
Per tot això, ha defensat que "serà clau el que fem a Navarra i a Catalunya, es tracta de mobilitzar a la ciutadania". Per això, ha demanat una participació del 75% i 176 escons "per governar". "Hi ha molt en joc, no són unes eleccions més, no és una simple alternança, està en joc la protecció de la ciutadania, les institucions d'autogovern, avançar o retrocedir", ha advertit. "Navarra i Catalunya, a frenar als dolents, a concentrar el vot i a guanyar", ha conclòs.
Per la seva banda, la candidata al Congrés, Elma Saiz, ha afirmat que "si hi ha un partit que representa a Espanya aquest és el PSOE". Ha afirmat que el cara a cara d'aquest dijous va anar un "exemple de bona política enfront de la mala educació". Així, ha contraposat la "metralleta de bulos" de Feijóo enfront de la "temprança i gestió" de Pedro Sánchez. "Un país no es construeix sobre falsedats, el futur d'Espanya no pot quedar en mans d'els qui estan disposats a mentir a la cara dels ciutadans i a fusionar-se amb l'antipolítica", ha recalcat. "No tots som iguals, la crispació és asimètrica: ells són els de 'me gusta la fruta' i nosaltres els de 'la força de la gent'", ha assenyalat.
Ha recordat el 93 aniversari de l'aprovació del vot femení per advertir que "ens juguem molt, necessitem un governo valent que lluiti per la igualtat". A més, ha destacat que el salari mínim ha augmentat "un 75%" respecte a l'anterior govern del PP. I, en matèria de pensions, ha destacat que "destaparem l'agenda oculta" de PP i Vox: "ni retallades ni privatitzacions".
De cara a la propera legislatura s'ha compromès a mobilitzar l'1% del PIB per a habitatge, a revaloritzar les pensions conforme a l'IPC, ampliar els permisos per a pares i mares fins que el nen tingui 8 anys, a penalitzar les teràpies de reconversió de persones LGTBI i a seguir desplegant el pla d'integració i convivència 2030. Per això, ha cridat a "aglutinar el voto progressista" en el PSOE.
Ángel Moleón, candidat al Senat, ha afirmat que "no hi ha millor definició d'ésser socialista i d'esquerres que dedicar la teva vida a millorar la vida dels altra". "Amb l'orgull de les meves arrels i amb el cor més socialistes", s'ha compromès a defensar l'habitatge, la igualtat, les pensions, la dependència, els serveis públics, l'autogovern i el "futur de nostres pobles". "Enfront d'els qui retallen drets, nosaltres anem a seguir ampliant-los. Enfront d'els qui volen dividir-nos, nosaltres anem a defensar la convivència. I enfront d'els qui volen que ens resignem, nosaltres anem a seguir treballant perquè la vida de la gent sigui millor", ha destacat.
CHIVITE CRIDA A UPN "PAGAFANTAS DEL TRIO" AMB PP I VOX
La presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, ha començat la seva intervenció criticant a els qui li demanen el tancament dels centres d'atenció a menors "que no tenen altres famílies". "Fa falta no tenir humanitat", ha censurat.
També ha recordat l'aniversari de la mort del dictador Francisco Franco perquè "veig amb horror com hi ha una part de nostra societat que es declara nostàlgica del franquisme", ha subratllat. Per això, ha defensat les polítiques de memòria que "ens permeten recordar el que va passar i el que està en joc aquestes eleccions".
"Nosaltres volem una Espanya plural, oberta, solidària" en "la qual ningú hagi de renunciar al que és" perquè "hi ha moltes maneres de sentir-se espanyol i els de les pulseritas no ens van a donar lliçons", ha ressaltat. "És impressionant el corró recentralizador amb el qual alguns volen tractar aquest país", ha retret, per destacar que "aquest país creix perquè les perifèries estem tirant del carro". "Espanya creix pels marges gràcies al treball de societats com la Navarra o de societats com la catalana", ha remarcat.
Chivite ha ressaltat que "el PP té preparat el seu pla recentralizador i Vox directament vol suprimir-nos". D'altra banda, ha criticat que "UPN i PP parlen de llibertat però el primer que volen fer és tocar la llei de l'avortament, derogar la llei d'eutanàsia i tenir la gent segrestada pagant uns lloguers impossibles perquè es neguen a intervenir el mercat de l'habitatge". Ha considerat que UPN és el "pagafantas d'aquest trio" en estar "aliat amb les dretes que volen llevar la singularitat de Navarra. La veritat és que el paper regionalista d'UPN ha desaparegut absolutament".
La presidenta ha manifestat que "no hem de triar entre defensar Navarra i construir Espanya. Defensant Navarra també es defensa Espanya". "Perquè volem una Espanya on tots tinguem els mateixos drets, llibertats i oportunitats", ha assenyalat. "L'elecció està en vostra mà, perquè en la democràcia les cuses es construeixen amb la força de la gent", ha conclòs.