Illa demana recordar els qui van lluitar per la democràcia i "evitar l'auge dels extremismes"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat recordar i honorar les generacions que van lluitar per la llibertat, la convivència i la democràcia: "Som nosaltres els que tenim la responsabilitat d'evitar l'auge dels extremismes", ha sostingut amb motiu del 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en l'obertura de l'assemblea general de la Conferència de Regions Marítimes Perifèriques (CRMP), al World Trade Center de Barcelona, en què també hi ha assistit el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.
Ha cridat a defensar la llibertat davant els qui "pretenen atacar els pilars de la democràcia i justificar els nous autoritarismes arreu del món", i també ha apostat per mirar cap endavant sense oblidar el passat i defensar la democràcia cada dia.
Illa ha sostingut que la democràcia es defensa mitjançant la participació en mecanismes multilaterals com aquesta conferència, i alhora ha recordat que aquest any també es compleix el 30è aniversari de l'Acord de Barcelona i la creació de la Unió per la Mediterrània (UpM).
"Ara ens toca a nosaltres demostrar al món que les institucions multilaterals i de diàleg són imprescindibles davant els qui pretenen imposar un nou imperialisme basat en la llei del més fort", ha subratllat el president català, que ha definit la CRMP com una de les xarxes marítimes més grans d'Europa i del món.
HABITATGE, IMMIGRACIÓ I CANVI CLIMÀTIC
Illa ha destacat que els objectius i el programa d'aquesta trobada se centraran a abordar els problemes d'accés a l'habitatge, el repte de la immigració, el canvi climàtic, l'autonomia i la seguretat europees i la pau i els drets humans.
També ha assenyalat que parlaran sobre el sector de la pesca, que també enfronta reptes econòmics, socials i de sostenibilitat, després de defensar la tasca respectuosa amb el mar que fan els pescadors: "Mereixen reconeixement i bones condicions de treball".
A més, ha afirmat que el nou pressupost europeu, el conegut com Marc Financer Plurianual, "no pot ser recentralitzador", i les regions han de tenir una participació activa en la seva elaboració i execució, ja que considera que això és garantia de més eficàcia, cohesió i solidaritat.