Illa demana "prudència" al Tarragonès i les Terres de l'Ebre (Tarragona) pels avisos de tempestes

GRANOLLERS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "prudència" a la població del Tarragonès i les Terres de l'Ebre (Tarragona) en vista dels avisos per tempestes fortes.
Ho ha dit aquest dilluns durant una visita en una escola de Granollers (Barcelona) amb motiu de l'inici del curs escolar, on ha assegurat que els avisos no són "de dana, però sí de tempestes fortes de final d'estiu" i ha volgut traslladar aquest missatge de prudència.
"He parlat amb la consellera (Núria) Parlon, que està fent seguiment, naturalment, d'aquest fenomen meteorològic, i que, si es dona el cas, en mantindrem informada la població", i ha insistit a estar atents a les indicacions dels serveis de prevenció en aquests territoris.