Illa demana prudència en l'incendi de Torrefeta (Lleida): "Els focs no són com abans"

Hi ha dos bombers ferits lleus i se n'investiguen les causes

LLEIDA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquest dimecres la mort de dos pagesos en l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) i ha demanat a la població molta prudència: "Els focs no són com abans".

"Avui serà un dia de molt risc, de molt risc", ha alertat Illa, que ha explicat que l'incendi, que ha afectat unes 6.500 hectàrees, ha provocat ferides lleus a dos bombers.

Malgrat que el foc està estabilitzat des d'aquest dimarts a la nit, ha defensat "que no es pot donar la feina per feta" i ha detallat que els Agents Rurals estan avaluant l'origen de l'incendi.

"Tot i que tinguéssim tres vegades més recursos hi ha un tipus de focs que no es poden apagar. Aleshores, l'estratègia és protegir-se i minimitzar danys", ha avisat.

En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania que segueixi les indicacions que donen els serveis de protecció civil: "El més segur és seguir sempre les indicacions, tot i que sembli contraintuïtiu".

PIROCÚMUL DE 14 QUILÒMETRES

Illa ha detallat que els Agents Rurals estan avaluant l'origen de l'incendi i que la Generalitat valorarà si han de "prendre accions de suport en aquest sentit".

L'incendi, que ha provocat un pirocúmul --un gran núvol-- de 14 quilòmetres d'alt per primera vegada a Catalunya, va començar dimarts a la tarda i es va propagar a una "altíssima velocitat" de 28 quilòmetres per hora.

ESTIU COMPLICAT

Preguntat per les mesures de prevenció, Illa ha valorat que a Catalunya "hi ha massa massa forestal" i ha augurat un estiu complicat per les altes temperatures i la probabilitat de més incendis.

"Haurem de fer una reflexió com a país, apostar més pels mosaics, que combinen zona agrícola amb zona forestal, que és la millor prevenció", ha assenyalat.