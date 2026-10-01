Illa demana prudència davant la previsió de pluges torrencials al sud de Catalunya

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència davant la previsió de pluges torrencials a diverses comarques del sud de Catalunya aquest dijous.
"Probablement al sud de Catalunya tindrem alguna dificultat", ha apuntat en un acte amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans al Palau de la Generalitat, i ha dit que ho seguiran amb atenció.
"Estiguem tots atents als avisos que ens donin els serveis de Protecció Civil, que estan fent el seguiment meteorològic. Cada cop podem afinar més les prediccions, però demano, si us plau, a tothom que tingui prudència i que estigui pendent de si ha de fer desplaçaments o coses extraordinàries dels avisos que es puguin donar", ha expressat.