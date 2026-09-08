Illa demana "prudència" davant l'episodi de fortes pluges previst per a aquest dimecres

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la "prudència" davant l'episodi de fortes pluges previst per a aquest dimecres, que ha obligat al Govern a suspendre l'activitat educativa als centres de primària, secundària i universitats de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès (Barcelona) i el Baix Penedès (Tarragona).
Durant l'acte de lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat al xef Ferran Adrià i la doctora en física Caterina Biscari al Palau de la Generalitat aquest dimarts, el president ha demanat a la ciutadania, especialment a la població de les comarques més afectades, que segueixin les indicacions i estiguin atents a les recomanacions que es donaran des del Departament d'Interior.
Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert la tarda d'aquest dimarts a la ciutadania d'aquestes cinc comarques per informar d'aquesta decisió, que també contempla la suspensió d'activitats esportives a l'aire lliure i de l'activitat sanitària no urgent.