Illa demana prudència a Catalunya per les pluges i envia el seu suport a Comunitat Valenciana i Balears

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima" prudència a la població de Catalunya davant de la previsió de pluges per a aquest dilluns i ha enviat el seu suport i solidaritat a la Comunitat Valenciana i Illes Balears.
"Tot el nostre suport i solidaritat amb la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, també afectades pels aiguats", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Aquest diumenge una dona ha estat trobada morta després de donar-se l'alerta per haver desaparegut després de ficar-se al mar a la localitat valenciana de Sagunt.