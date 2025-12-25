Illa demana precaució a les carreteres davant del temporal de pluges que s'espera fins divendres

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat precaució davant de les pluges i el temporal marítim que s'esperen a Catalunya entre aquest dijous i divendres.
Ho ha dit aquest dijous en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual del Govern davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
Catalunya preveu pluges intenses i temporal marítim sever sobretot al nord-est (especialment l'Alt Empordà i la Garrotxa), per la qual cosa Protecció Civil de la Generalitat activa en fase d'alerta el Pla Inuncat, ja que preveu acumulacions superiors a 100 l/m2 en 24 hores.