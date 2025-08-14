Illa demana precaució davant del risc d'incendis i trasllada suport a les comunitats afectades

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a la precaució i la responsabilitat davant del risc d'incendis, i ha traslladat el seu "suport i solidaritat" a les comunitats autònomes afectades pels mateixos.
En un missatge a 'X' aquest dijous recollit per Europa Press, el president català també ha expressat el condol als afectats i les famílies de les víctimes dels incendis dels últims dies.
A més, Illa ha agraït que el Rei Felip VI li hagi cridat per interessar-se "per la situació a Catalunya".