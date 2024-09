Illa demana que la policia no sigui objecte "de debat polític ni de demagògia partidista"

Parlon agraeix la vocació de la nova promoció del curs de formació de l'ISPC en un "moment complex"

MOLLET (BARCELONA), 20 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha manifestat que un dels tres reptes que assumeix pel que fa a la seguretat pública passa per allunyar-la del debat polític.

"La seguretat pública no ha de ser objecte de debat polític ni de demagògies partidistes. Els i les policies heu de poder fer la vostra feina allunyats de la confrontació política", ha expressat durant la clausura de l'acte de lliurament de diplomes als 1.281 alumnes de la 37a promoció del curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès (Barcelona), aquest divendres.

Illa també ha precisat que entre els seus objectius hi ha situar les policies locals i els Mossos d'Esquadra entre les prioritats de Catalunya, "perquè els catalans i les catalanes comptin amb més policies", tot i que ha reconegut que l'ISPC té importants reptes per davant com definir un nou model de formació.

Finalment, s'ha compromès a "prestigiar i reforçar" els cossos policials, dotant-los de més recursos tècnics i humans, a més de promoure la coordinació entre ells i millorar la col·laboració entre administracions, objectius que Illa ha dit que ja està afrontant la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.

LA SEGURETAT, UNA PRIORITAT DEL GOVERN

Parlon s'ha adreçat als alumnes per transmetre'ls que, com a consellera, "mai" no podrà agrair-los prou la decisió d'haver decidit ser servidors públics, amb l'esforç que això implica.

"Estem en un moment complex des del punt de vista de la seguretat ciutadana", ha reconegut la consellera, que ha afegit que pot garantir que la ciutadania vol sentir que la policia està al seu costat.

A més a més, ha subratllat que la seguretat "és una de les prioritats del Govern" i també dels ciutadans, perquè puguin fer ús dels drets i llibertats.

MÉS DONES QUE MAI

La directora de l'ISPC, Marta Roca, ha volgut "celebrar amb tota la solemnitat" que aquests 1.281 alumnes hagin superat el curs de formació bàsica per a policies i ha subratllat que en aquesta promoció el 37% són dones, la xifra més alta mai assolida, una evolució positiva que millora cada any.

"Han triat una professió que els honora", ha expressat la directora, que ha dit als alumnes que tenen la seva total confiança i que espera que sàpiguen fer un ús digne del diploma que aquest divendres se'ls ha lliurat.

Roca ha precisat que la seguretat és un factor clau per a la convivència, "és el pilar en el qual es basa la construcció d'una societat moderna, plural i democràtica".

La primera alumna de la 37a promoció ha parlat en nom dels seus companys i ha expressat que, després d'"afrontar nombroses dificultats" avui poden tenir el cap ben alt, sabent que han superat les exigències d'aquest curs amb èxit, en les seves paraules.

"Hem compartit moments de sacrifici i superació i cadascú de nosaltres ha crescut i evolucionat personalment", ha expressat durant el seu discurs, en el qual també s'ha enrecordat d'aquells alumnes que no han superat el curs i als qui ha volgut transmetre el seu suport.

A l'acte també hi han assistit l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio; el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, entre altres comandaments policials i autoritats polítiques.