Illa demana al poder judicial "respecte" per les decisions de l'executiu sobre l'amnistia

Afirma que cap president autonòmic ha dit que no s'hagi de reformar el finançament

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 12 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al poder judicial "respecte" per les decisions que pren el poder legislatiu sobre l'amnistia, la qual ha dit que es va fer, textualment, amb un procediment i una forma correctes.

Ho ha dit aquest dijous en la inauguració de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell (Lleida), en la qual també han participat l'alcalde del municipi, Joan Barrera, i el president de la trobada, Josep Serveto.

Ha recordat que el Tribunal Constitucional ha de dictaminar la constitucionalitat d'aquesta llei i que, un cop la decisió sigui positiva, se'n faci una "aplicació àgil i efectiva" per a totes les persones que se'n puguin beneficiar, en referència a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel qual li havien preguntat.

Illa ha afegit que amnistiar totes les persones que se'n puguin beneficiar "és bo per a Catalunya i és bo per a Espanya".

FINANÇAMENT SINGULAR

Preguntat per l'estat de les negociacions amb el Govern central pel finançament singular de Catalunya, Illa ha recordat que hi ha una primera fita el 30 de juny, però que "el desplegament s'allarga més en el temps".

Ha lamentat que "hi ha molta gent que té interès a fer molt soroll en aquest tema" i que, textualment, ho fa en lloc de llegir i estudiar les propostes realitzades.

Ha subratllat que fins ara no ha trobat cap president autonòmic "que digui que no s'ha de reformar el finançament. I tampoc no hi ha cap altra proposta".

D'altra banda, ha mostrat la confiança i la creença que el Govern serà capaç d'aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2026, tot i que ha admès que depèn de tercers: "No depèn només de mi".

Preguntat per la fiscalitat, Illa ha demanat anar amb "cura" a l'hora de demanar que es redueixi, ja que ha dit que l'economia va bé i cal, textualment, garantir uns recursos i uns ingressos per mantenir la cohesió de la societat.

JOAN BARRERA I JOSEP SERVETO

En la seva intervenció, Barrera ha instat a "entendre les expectatives del món i què es pot oferir des de l'àmbit local".

Ha explicat que la situació actual ha de ser un "estímul per a la transformació", i ha recomanat accions empresarials orientades a posar les persones al centre, apostar per la formació, promoure la digitalització i la innovació, i fomentar la sostenibilitat i la governança en col·laboració.

Per la seva banda, Serveto ha asseverat que l'índex d'incertesa econòmica "està en màxims des dels últims 30 anys, només superat per la covid-19" a causa de l'impacte dels aranzels imposats pels Estats Units.

"Les maniobres de Trump estan definint un nou ordre mundial que està afectant l'activitat empresarial, la qual cosa requereix que els empresaris hagin d'aprendre a gestionar la incertesa", ha apuntat.