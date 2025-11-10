Illa demana "perdre la timidesa" en desenvolupament tecnològic i diu que no tot ve dels EUA i la Xina

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit en la necessitat de "perdre la timidesa" en el desenvolupament de noves tecnologies i productes innovadors i ha assegurat que no tot ve dels Estats Units o la Xina, en les seves paraules.
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració a Barcelona del centre de desenvolupament de satèl·lits 5G de la companyia catalana Sateliot, en la qual han participat el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, i el director de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro.
Així mateix hi han assistit el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el director de l'Agència Espacial Espanyola (AEE), Juan Carlos Cortés; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, el CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, i el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls.
"Hem de perdre la timidesa perquè 'tot el que hi ha fora és millor' i sembla que ve dels Estats Units o la Xina. Doncs no: aquí fem coses molt potents que ningú més té", ha subratllat Illa, qui ha lloat el potencial de les universitats, centres de recerca i teixit empresarial del territori.
Ha posat d'exemple Sateliot, empresa de la qual ha elogiat la "tecnologia capdavantera per connectar dispositius de l'internet de les coses (IoT) a través de satèl·lits de baixa òrbita" mitjançant la constel·lació que té a l'espai des que va llançar el seu primer satèl·lit el 2021.
L'empresa té previst llançar el 2027 la seva segona generació de satèl·lits, anomenada Tritó, i els prototips de la qual s'estan dissenyant al nou centre i els models es fabricaran en un altre punt de Barcelona encara sense concretar, amb l'objectiu de comptar-ne amb centenars i facturar 1.000 milions d'euros el 2030.
UN MOMENT DE "CANVIS PROFUNDS"
En la seva intervenció, Javi López ha destacat que el nou centre s'emmarca en un projecte "alineat al 100% amb els objectius i polítiques impulsats per la Unió Europea" i ha valorat que es desenvolupi a Catalunya, un territori que té una llarga tradició industrial, d'innovació i un gran ecosistema científic i tecnològic, textualment.
"Estem travessant un moment de canvis profunds, en el qual el món és un terreny de competició, fins i tot a l'espai, per la qual cosa l'economia estratègica europea és una necessitat", ha afegit.
En aquesta línia, Manuel Szapiro ha ressaltat que Sateliot "és un exemple inspirador del que es pot fer al territori per assolir objectius europeus en matèria d'innovació i espacial", en al·lusió a la voluntat de guanyar independència en matèria de connectivitat i reduint dependència cap a altres països.
LA IMPORTÀNCIA DE CATALUNYA
Carlos Prieto ha manifestat que en aquesta estratègia europea són claus territoris com Catalunya pels seus centres de recerca, universitats i investigadors.
"Des d'Europa, hem de poder aportar tant com altres actors que aporten més amb més població, i ho hem de fer des de Catalunya i el conjunt d'Espanya", ha apuntat.
I específicament sobre Barcelona, Jordi Valls n'ha remarcat "els grans actius i l'estructura universitària i de talent", a parer seu cabdals per a la construcció d'Europa i per a la generació d'oportunitats.