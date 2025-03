Illa demana no frivolitzar amb l'educació sexual: "Em guiaré pel que diguin els professionals"

Fernández (PP) troba "repugnant i sinistre" impartir educació sexual a nens de 3 anys

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres que no es frivolitzi amb l'educació sexual a les escoles, i ha assegurat que, en aquest assumpte, es guiarà "pel que diguin els professionals".

Ho ha dit durant la sessió de control al Govern d'aquest dimecres, en resposta a la intervenció del líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, que s'ha mostrat en contra d'una moció aprovada recentment en el ple per impartir educació sexual integral a partir dels 3 anys.

"Tota educació que es pugui donar en qualsevol àmbit que vostè ha esmentat està adaptada a la situació, a l'edat i al procés de maduració de cada nen. I jo amb això em guiaré pel que diguin els professionals i els tècnics", ha dit Illa.

"Impartir educació sexual a nens de 3 anys jo no ho tolero. No puc, em sap greu. Em sembla repugnant i sinistre. Els nens no són de l'Estat ni del Govern. Els nens són de les seves famílies. I quan els deixen temporalment al sistema educatiu és perquè adquireixin uns coneixements útils per a la seva vida, no perquè els robin la infància", ha lamentat Fernández.

Illa ha respost que Fernández ha pres un camí equivocat en la seva intervenció, i ha alertat contra el "greu problema de pornografia i violència", que veu necessari combatre ensenyant i coeducació, en les seves paraules.