Illa demana no confondre's amb la pausa en els aranzels de Trump: "Entrem en un món nou"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat no confondre's amb la decisió de suspendre durant 90 dies l'aplicació dels aranzels a la majoria de països per part del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha assegurat que manté vigent el Pla Responem del Govern: "Entrem en un món nou i hi continua havent una inquietud".

"El comportament que estem veient en la presidència dels Estats Units és un comportament bastant arbitrari. No ens confonguem, hi ha hagut una pausa en els aranzels, però la situació és una qüestió completament nova", ha dit en unes declaracions a la premsa a Milà (Itàlia) on aquest divendres la Generalitat assumirà la presidència per al període 2025-2026 de la xarxa de cooperació Quatre Motors per a Europa.

Illa ha afirmat que hi continua havent "una inquietud i una preocupació" en relació amb els aranzels que, a parer seu, obliga els governs, en aquest cas el Govern de Catalunya, a estar preparats i respondre.

En aquest sentit, ha apuntat que la pausa en els aranzels "dona una oportunitat que hi pugui haver una negociació" però, per l'actitud de Trump, ha assegurat que no es pot donar res per fet.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Preguntat per les negociacions dels suplements de crèdit de la Generalitat, el president ha confiat que aquest "comportament responsable" dels grups parlamentaris respecte al pla de resposta als aranzels s'expressarà, ha dit textualment, en tots els àmbits.

"Tinc confiança en aquesta actitud responsable, constructiva i conscient de la situació que estem vivint per part de tots els grups excepte, naturalment, d'aquells que defensen Trump i van contra Europa", ha conclòs.