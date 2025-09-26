Illa demana no caure en discursos fàcils sobre la immigració: "La immigració ens enriqueix"

Afirma que "tot aquell que ve a millorar Catalunya és català, tingui els cognoms que tingui"
SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres no caure en discursos fàcils quan s'aborda el fenomen de la immigració: "Des del punt de vista social, humà, cultural i econòmic, la immigració ens enriqueix", ha defensat.
Ho ha dit aquest divendres en l'acte de commemoració de l'Any Candel organitzat per la Generalitat, al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), juntament amb l'alcaldessa, Filo Cañete, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i la vicepresidenta de la Fundació Paco Candel, Gal·la Cortadellas.
Illa ha recordat el compromís i els valors de Candel, que ha sostingut que són necessaris per a la Catalunya actual i la del futur: "La immigració ens converteix en un país millor. Ho diré tantes vegades com calgui: tothom que ve a millorar Catalunya és català, tingui els cognoms que tingui, pensi com pensi i resi el déu que resi. Ens ho va dir el mateix Paco Candel".
Ha afirmat que les administracions han d'entendre i respondre a "les preocupacions de la ciutadania quan canvia el paisatge humà com està canviant", però ha diferenciat textualment entre els que s'aprofiten de les necessitats de les famílies per atiar el racisme i enfrontar sense resoldre res, i els que estan compromesos de debò amb reduir les desigualtats.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, l'expresident de la Generalitat José Montilla, a més de diputats del Parlament i altres representants institucionals també han assistit a l'acte, que ha comptat amb una taula rodona sobre la figura de Candel i una actuació musical.