Illa demana més inversió de l'Estat a Catalunya i passar "de la queixa al treball"

Óscar J.Barroso - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte que l'Estat hauria d'invertir més a Catalunya, però ha demanat passar "de la queixa al treball".
En un acte sobre mobilitat a Mataró (Barcelona), ha defensat fer-ho a través del Consorci d'Inversions que planteja el Govern i que, assegura, tiraran endavant, "tant de bo amb el suport de tots".
La reacció d'Illa arriba després de conèixer-se aquest divendres que l'Estat va executar a Catalunya una inversió de 1.321,16 milions d'euros el 2025, el 8,6% de tota la inversió en les comunitats autònomes durant l'exercici passat.