Illa demana "màxima precaució" per les pluges torrencials, evitar desplaçaments i confinar-se

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució" per les pluges torrencials d'aquest dilluns al matí al litoral de Catalunya, evitar desplaçaments innecessaris i confinar-se a l'interior d'edificis.
"Màxima precaució per les pluges torrencials. Eviteu desplaçaments innecessaris. Confineu-vos a l'interior d'edificis. Eviteu rius, rieres, soterranis i zones baixes. Si arriba l'aigua pugeu a les plantes superiors dels edificis", ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Protecció Civil ha enviat la tercera ES-Alert del dia a un total de 8 comarques catalanes per les pluges torrencials d'aquest dilluns cap a les 10 hores: Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Selva.