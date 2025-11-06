Illa demana màxima precaució davant l'episodi de "pluges torrencials" a Catalunya

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dijous màxima precaució davant l'episodi de "pluges torrencials" que viu Catalunya.
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha aconsellat seguir les indicacions de Protecció Civil, evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius i barrancs.
Aquest dijous fins a les 9.30 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 527 trucades pel temporal de pluges, que afecta especialment el litoral i prelitoral català.