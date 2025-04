Illa demana l'alto el foc a Gaza i Ucraïna d'acord amb els valors de Sant Jordi

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat l'alto el foc a Gaza i Ucraïna d'acord amb els "valors universals" de la diada de Sant Jordi, entre els quals ha destacat el deure de lluitar contra les injustícies socials, les desigualtats, el desig de pau, la convivència o la fraternitat.

"No podem oblidar el patiment que encara es viu a Gaza i a tantes ciutats ucraïneses. I hem de persistir en l'existència d'un alto el foc que posi fi a la tragèdia dels pobles palestins i ucraïnesos perquè formem part d'Europa. Per això continuarem defensant amb fermesa com el nostre espai de progrés, de convivència i de llibertat", ha dit aquest dimecres en la declaració institucional per la diada de Sant Jordi.

Ha expressat que cada 23 d'abril, Catalunya mostra al món la seva "millor" versió, al seu parer, cívica, dinàmica i alegre, i ha remarcat com d'important és que es projecti la festivitat més enllà de les fronteres.