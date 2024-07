Illa demana a la justícia que "respecti" el poder legislatiu i apliqui l'amnistia al procés

Reitera la seva voluntat d'acordar amb ERC i els Comuns per liderar la Generalitat

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest diumenge al poder judicial que "respecti l'espai del poder legislatiu" i que apliqui l'amnistia, que ha estat aprovada, ha remarcat, per una majoria absoluta al Congrés.

"Dir al poder judicial: us respectem, teniu una funció molt important i respectem el vostre espai de decisió, però també que respecti l'espai del poder legislatiu", ha expressat Illa, en la clausura del congrés de la federació del PSC de Barcelona, que aquest cap de setmana ha renovat la direcció a la capital catalana.

Illa ha assegurat que la llei d'amnistia és clara i explícita en la voluntat de la mesura i les seves conseqüències, per la qual cosa ha exigit respectar una decisió presa per un dels principals poders de la democràcia, que és el legislatiu, ha dit.

El candidat ha valorat que l'amnistia al procés ha servit per normalitzar la situació política a Catalunya, i ha qualificat la llei com a "política d'altura" que serveix, apunta, per transformar les coses.

NEGOCIACIONS AMB DISCRECIÓ

Tal com ha fet en ocasions anteriors, Illa ha reiterat la seva voluntat de liderar la Generalitat amb el suport d'ERC i els Comuns, i ha afegit que les converses per a una eventual investidura es porten amb discreció.

També s'ha referit a les eleccions legislatives a França, que aquest diumenge celebra la segona volta dels comicis després que l'extrema dreta va guanyar la primera vola, i ha defensat que les polítiques progressistes serveixen per frenar els populismes conservadors.