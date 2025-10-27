Illa demana a Junts que decideixi sobre Sánchez "amb sensatesa"

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la direcció de Junts que actuï "amb sensatesa i pensant, primer de tot, en Catalunya i els interessos dels catalans", sobre la decisió de trencar o no amb el PSOE, arran de la reunió de l'executiva que el partit de Carles Puigdemont celebra aquest dilluns a Perpinyà (França) per decidir-ho i sotmetre-ho a votació de la militància.
Així s'ha manifestat aquest dilluns en una entrevista de 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual Illa ha assegurat que l'executiu espanyol està complint els seus compromisos, i que l'alternativa al president, Pedro Sánchez, seria "involucionista".
Segons ell, tot el que depèn del Govern central s'ha complert, i ho ha exemplificat amb l'aprovació de l'amnistia al Congrés dels Diputats, la proposta per delegar les competències en immigració a la Generalitat, i l'oficialitat del català a Europa: "No s'ha estat mai tan a prop de que el català tingui estatus oficial a Europa", ha sostingut.
Ha desitjat que s'imposi el sentit comú en la decisió dels de Carles Puigdemont, però ha mantingut que Sánchez pot continuar al capdavant del Govern central malgrat el que decideixin: "El programa de govern del president Sánchez és un programa estimulant en si mateix per a Espanya, i per descomptat per a Catalunya és positiu".
A més a més, ha demanat reflexionar sobre quina seria l'alternativa a un govern encapçalat pel PSOE, la qual cosa creu que li correspondrà a Junts explicar "en funció de la decisió que prenguin" aquesta tarda.
INCOMPLIMENTS
Junts assenyala diferents incompliments en l'aplicació de l'amnistia als dos líders del procés, en el fet que el català no sigui encara oficial a Europa o que el Congrés no hagi aprovat la delegació de competències en immigració.
Sobre la primera qüestió, Illa ha reiterat que el Govern central va impulsar l'oblit penal al Congrés i han exigit al Tribunal Suprem que respecti la voluntat del poder legislatiu, però que Sánchez "no pot escriure una sentència del Tribunal Suprem", i sobre la delegació de competències, ha assenyalat el rebuig de Podem a la mesura.
Respecte al català a Europa, s'ha referit al comunicat entre Espanya i Alemanya que anunciava l'obertura d'un diàleg bilateral sobre aquesta qüestió, i ha apuntat que els culpables que encara no s'hagi aprovat són el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i altres dirigents populars: "Ho sap tothom. I Dolors Montserrat. I dirigents del PP, que no sé què hi guanyen".
NEGOCIAR UN REFERÈNDUM
Junts també ha acusat Illa de torpedinar l'acord amb el PSOE per alguns posicionaments del PSC en el debat de política general (DPG) al Parlament de principis d'octubre, i concretament el seu rebuig a la proposta 'juntaire' d'avalar que el PSOE parli amb Junts en les seves negociacions sobre la celebració d'un referèndum.
Preguntat per aquesta qüestió, Illa ha replicat que ell, si una cosa ha fet, és "intentar ajudar a que la majoria de la investidura de Pedro Sánchez sigui una majoria que funcioni" i ha sostingut que ni el PSC ni el PSOE estan a favor d'un referèndum, perquè, en les seves paraules, no és un camí en el qual estigui la societat catalana.