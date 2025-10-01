Illa demana a Israel "respectar el dret internacional" i el dels integrants de la Flotilla

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al govern del president d'Israel, Benjamin Netanyahu, "respectar el dret internacional i els drets dels integrants" de la Global Sumud Flotilla després de ser interceptats aquest dimecres.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, ha assenyalat que està seguint "amb preocupació" les notícies sobre la Flotilla, que ha confirmat que dos dels seus vaixells han estat abordats per tropes israelianes, entre ells el de l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
"Des del Govern estem en coordinació amb el Ministeri d'Exteriors", ha afegit Illa, que també ha demanat garantir la seguretat dels membres de la Flotilla.