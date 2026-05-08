Illa demana la implicació de "més grups empresarials" en la construcció d'habitatge protegit

Reivindica que garantir accés a l'habitatge és una de les coses "més transformadores que hi ha"
TARRAGONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres la implicació de "més grups empresarials" i més grups de construcció en el desenvolupament de promocions d'habitatge protegit juntament amb l'administració de la Generalitat i dels ajuntaments.
Ho ha demanat en una intervenció després d'inaugurar una promoció de 110 pisos de lloguer assequible a Calafell (Tarragona), que s'han desenvolupat gràcies a la inversió i finançament de l'Ajuntament, de la Generalitat, que ha comptat amb fons europeus, i que ha desenvolupat Grup RUBAU: "Us ho poso com a exemple", ha dit als responsables del grup empresarial.
"Hi hauria d'haver més gent, més grups empresarials, més grups de construcció, que s'arremanguessin i s'hi posessin. Jo ho demano. Guanyant-se la vida, això ningú no ho discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració", ha afirmat el president.
Més enllà de la implicació del sector privat, Illa ha reivindicat el paper de l'Ajuntament, a més del de la Generalitat i de l'Institut Català de Finances (ICF), que hi ha contribuït en el finançament, i també el de les administracions europees: "De vegades ho veiem com una cosa molt llunyana, però mirin, aquí hi ha hagut 3 milions i escaig de fons europeus".
CANVIAR LA VIDA DE LA GENT
Pel president, poder facilitar l'accés a l'habitatge amb lloguers assequibles és una de les coses "més transformadores que hi ha", juntament amb la regularització de persones que no tenen els papers en regla.
"Canvies la vida d'una persona quan li dius que passa de ser invisible a ser visible perquè té papers per poder treballar i no ha de patir pel carrer. També quan dius: 'Aquí tens les claus d'un habitatge de lloguer protegit, un lloguer que durarà temps'. No ha de patir, ja té un habitatge", ha reflexionat.