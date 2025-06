Illa demana humilitat a Aznar perquè "va presidir el govern de la guerra" i la corrupció

"El president Sánchez té tot el nostre suport, tot el meu suport i tot el suport del PSC"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat les crítiques de l'expresident José María Aznar al seu successor Pedro Sánchez i li ha demanat humilitat, perquè "va presidir el govern de la guerra, va presidir el govern de la corrupció i va presidir el govern de la mentida".

"Una altra vegada Aznar fent declaracions. El passat, passat que no oblidem", ha dit el líder del PSC en clausurar aquest diumenge a Castellnou de Bages (Barcelona) l'Escola de Formació, Debat i Reflexió Guillermo Vidaña de la JSC, les joventuts del partit.

L'exlíder popular ha declarat a 'El Mundo' en al·lusió a Sánchez: "Quan un és capaç d'adulterar unes eleccions en el seu partit, per què no hauria de ser capaç d'alterar unes eleccions generals? No cal pensar que algú que assalta una joieria no està disposat a assaltar un banc. Els límits no existeixen".

DAVANT DE 'QUI PUGUI FER QUE FACI'

Illa ha afegit que "el president del passat va dir fa uns mesos 'qui pugui fer que faci'. I alguns han fet i alguns continuen fent", en defensa de la gestió dels socialistes.

"Davant de 'qui pugui fer que faci' és el moment de dir que qui pugui fer un pas endavant, que el faci. Tots aquells progressistes que puguin fer un pas endavant, és moment que el facin", ha insistit.

I ha insistit: "És moment que qui pugui explicar l'obra del govern, del principal govern progressista d'Europa, és moment que l'expliqui".

COMPROMETRE'S AMB EL PSOE

"És moment que qui pugui aportar sentit comú l'aporti", ha dit, i ha afegit que és moment de sentit comú, d'esperança en comptes de pessimisme, de fraternitat en comptes d'odi, i d'Espanya plural i diversa.

"És moment de comprometre'ns amb la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), amb el PSC, amb el PSOE, amb el progrés, amb l'esperança, amb la generositat, amb la justícia social, amb la prosperitat compartida i deixant enrere companys i companyes del passat", ha afirmat.

"L'EXCOMPANY" SANTOS CERDÁN

Illa ha defensat el líder del PSOE després de la dimissió de Santos Cerdán com a secretari d'Organització: "El president Sánchez té tot el nostre suport, tot el meu suport i tot el suport del PSC".

Ha defensat la reacció de Sánchez a les acusacions de corrupció, "amb dolor, perquè s'ha sentit traït; però ha actuat amb contundència i rotunditat".

Però ha demanat afrontar-ho amb més energia que mai, sense citar Santos Cerdán: "Un compromís en un moment dolorós per als socialistes. En un moment dolorós. Un company, ja excompany, ha traït els nostres valors".

DAVANT DE TRUMP

Illa ha contrastat els valors de Sánchez als del govern de Donald Trump als Estats Units: "Clar que entenem que Europa ha de reforçar la seva seguretat. Però seguretat per evitar la guerra, no per provocar-la".

Per això ha donat les gràcies a Sánchez, per "defensar que cal tenir polítiques de seguretat a l'OTAN, però que són compatibles amb el manteniment i l'enfortiment de l'estat del benestar".

I ha fet "una crida a la desescalada en el conflicte, en la guerra entre l'Iran i Israel, a la desescalada, a seure les parts en taules de negociació".

Un cop més ha agraït a Sánchez la seva gestió sobre Catalunya: ha citat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, la candidatura d'una gigafactoria a Móra la Nova (Tarragona) i l'anunci d'aquesta setmana "fent un pas endavant per aproximar la governança de Renfe a Catalunya, anunciant ja la creació de Renfe Rodalies".