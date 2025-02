Illa demana governar amb raons i arguments i "no només a cop d'emoció"

Reclama "més Europa i una Europa d'horitzó més federal" davant el context internacional

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'art de governar és l'art de la raó, en contraposició amb el món de l'emoció, i ha demanat governar amb raons i arguments i "no només a cop d'emoció".

"És clar que el nostre món és un món també ple d'emocions, i la vida són emocions, però per governar, si us plau, amb raons, amb arguments, no només a cop d'emoció, perquè aleshores acabarem malament tots i no farem el que hem de fer", ha dit durant la seva intervenció per tancar l'acte de lliurament del Premi Institut d'Estudis de l'Autogovern.

Illa ha desitjat que "els canvis que estem veient en altres parts del món, fora d'Europa" siguin un estímul per posar el focus en el que ens uneix a nivell europeu i no en el que ens separa, i ha afirmat que el pluralisme no ha de derivar en una polarització que compliqui la convivència.

"El pluralisme no hauria de derivar en una polarització que ens fes difícil o que ens compliqués, si volem dir-ho de manera més suau, la convivència. En societats madures s'ha de permetre que hi hagi visions diferents de les coses, però amb un marc que ens permeti una convivència", ha dit.

A més a més, ha assenyalat que és una reflexió que considera de màxima actualitat i més necessària que mai en el context internacional actual i els temps d'evolució que, considera, requereixen un plantejament basat en "més Europa i una Europa d'horitzó més federal".

Abans de l'acte, Illa ha encapçalat la reunió del Consell Rector de l'IEA, a la qual també han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el director de l'IEA, Xavier Arbós.

PREMI INSTITUT D'ESTUDIS DE L'AUTOGOVERN

En l'acte s'ha premiat l'article 'Territorial disputes and affective polarization' ('Disputes territorials i polarització afectiva') publicat en la revista 'European Journal of Political Research' i escrit pels politòlegs Alexander Kuo, Lesley-Ann Daniels i Laia Balcells.

L'article analitza si les disputes territorials dins els països poden ser una base per a la polarització afectiva, i conclou que, tot i que s'analitzin en tres casos d'estudi diferents --Escòcia, Catalunya i Irlanda del Nord--, els nivells de polarització afectiva són "sorprenentment similars".