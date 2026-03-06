Illa demana extremar la "precaució" davant la pluja intensa a diferents zones de Catalunya

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres a la ciutadania extremar la "precaució" davant la pluja intensa a diferents zones de Catalunya, especialment a Torelló, Sant Joan de les Abadesses, Sant Llorenç de la Muga i Serinyà (Girona).
Ha expressat estar "molt pendents" de l'episodi de pluja que afecta principalment el litoral, el prelitoral i el nord-est de Catalunya i ha cridat a evitar els desplaçaments innecessaris i les zones inundables, ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Illa també ha demanat seguir "totes" les recomanacions de Protecció Civil.