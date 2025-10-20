Illa demana a Europa fer servir la seva "última i gran oportunitat" per enfortir-se i mantenir els seus valors

Collboni reivindica el "dret" dels ciutadans a poder-se quedar a la seva ciutat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat aquest dilluns Europa a aprofitar la seva "última i gran oportunitat" per enfortir-se i mantenir els seus valors fundacionals per afrontar els desafiaments actuals.
"Malgrat les dificultats en un món amb preocupants signes de deshumanització i imperialismes, Europa encara és avui l'esperança per a milions de persones. Està a les nostres mans fer realitat aquesta esperança i dotar-la de nova veu", ha destacat en l'obertura del fòrum World in Progress Barcelona organitzat per Prisa.
Segons Illa, és el moment que la UE sigui "una veritable unió federal amb mecanismes de decisió més àgils", per garantir autonomia en seguretat, energia, tecnologia, medi ambient, per reduir les desigualtats i per evitar que el projecte europeu caigui en mans de governs antieuropeus, ha dit textualment.
Després d'assegurar que toca no ser ingenus i sí valents "com ho van ser els fundadors de la UE", ha defensat que Europa compta amb les institucions i el potencial econòmic per fer-ho: "Què ens falta, doncs? Enfortir i adaptar la nostra unió política al món en permanent canvi que vivim".
També ha advertit que Europa continuarà sent forta en la mesura que es mantingui fidel als seus valors de respecte a la dignitat humana, a la llibertat i la igualtat, a l'estat de dret i benestar, als drets humans i a la democràcia.
"ANHELADA NORMALITAT"
A més d'apuntar que els valors són els fonaments de la Unió Europea i que va costar generacions, compromís i generositat assolir-los, ha ressaltat que són l'"anhelada normalitat" amb la qual somien els ciutadans d'Ucraïna o els palestins de Gaza i Cisjordània.
"La pau és molt més que l'absència de guerra. És disposar de menjar cada dia, que els nens puguin anar a escola, poder dormir sota sostre", ha subratllat.
De fet, ha assegurat que a Palestina no hi haurà una pau veritable sense justícia, memòria i valors humans: "La pau no és un negoci. La pau és el deure que tenim tots cap als qui pateixen la guerra", ha afegit.
COLLBONI
A Illa l'ha precedit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reivindicat el "dret" dels ciutadans a poder-se quedar a la seva ciutat facilitant l'accés a l'habitatge, un dels grans reptes globals que considera que hi ha actualment.
A parer seu, si les persones no poden accedir a un habitatge malgrat tenir feines estables relativament ben pagades "és que alguna cosa falla, i això genera frustració", i creu que els alcaldes hi han de donar una resposta.
"El dret a quedar-se és un dret de nova generació que reclamem les ciutats europees", ha destacat Collboni, que ha exposat la iniciativa 'Mayors per Housing' que van impulsar amb París i Roma per articular una xarxa informal d'alcaldes que posessin en l'agenda europea el tema de l'habitatge.
Segons Collboni, ara ja són 17 ciutats de tot el continent europeu, de totes les famílies polítiques, les que han aconseguit col·locar aquest debat al Parlament Europeu, en el Comitè de les Regions i que sigui un punt de l'ordre del dia en el Consell Europeu de la setmana vinent.
Per l'alcalde, Europa ha de prendre consciència de la gran desafecció que es pot produir del projecte europeu per part de les classes urbanes, i per això ha de prioritzar el repte del dret a l'accés a l'habitatge més enllà d'altres com el de la defensa.
I és que, segons Collboni, als populismes, sobretot als d'extrema dreta, se'ls ha de combatre amb respostes i solucions concretes per a la gran majoria de persones "i no amb proclames".
"Les ciutats som baluards de societats obertes, democràtiques i que donen respostes concretes a reptes concrets. I això continua estant a les grans ciutats europees", ha resolt.