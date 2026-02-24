Illa demana a Europa que faci "tot el que està a les seves mans" per a una pau justa a Ucraïna

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble ucraïnès en nom de Catalunya i ha demanat a Europa que faci "tot el que està a les seves mans" per aconseguir una pau justa i duradora a Ucraïna, coincidint amb el quart aniversari de la guerra amb Rússia.
"No esteu sols. Malgrat quatre anys d'una guerra injusta i cruel no podem perdre l'esperança", ha expressat aquest dimarts en una anotació a X recollida per Europa Press.
"La llibertat d'Ucraïna és la nostra llibertat", ha afegit Illa, qui s'ha reunit aquest dimarts al matí amb el cònsol d'Ucraïna, Oleg Grabovetskyy, i representants de la comunitat ucraïnesa a Catalunya.