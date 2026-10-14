Illa demana a Europa comptar amb les "regions industrials" per guanyar competitivitat

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres a Europa comptar amb les "regions industrials" per guanyar competitivitat i autonomia estratègica.
Ho ha manifestat en el transcurs del ple del Comitè Europeu de les Regions a Brussel·les durant el debat de la llei d'acceleració industrial, acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior Jaume Duch.
Segons Illa, Catalunya vol que la llei respongui a les necessitats reals del moment convençuts que "Europa no guanyarà competitivitat ni autonomia estratègica sense les seves regions industrials".
En aquest sentit, ha assegurat que la governança multinivell és una condició ineludible per a l'eficàcia i l'impacte de la llei, per la qual cosa considera que cal "un mecanisme estructurat que integri totes les regions".
També ha destacat que accelerar no pot significar rebaixar l'ambició climàtica, després de deixar clar que sostenibilitat i competitivitat "van de la mà".
A més a més, ha indicat que "el 'Made in Europe' només serà creïble si es construeix sobre territoris amb una base industrial sòlida, com és el cas de Catalunya".
MARC FINANCER
"Les Àrees d'Acceleració previstes en la llei hi han de donar prioritat", ha afegit Illa, que defensa que la norma exigeix un marc financer que estigui a l'altura, coherent i que impliqui les regions des del principi.
En definitiva, ha afegit, "una política industrial que doni resultats sobre el terreny només es pot fer amb les regions".