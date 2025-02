Illa demana a Europa centrar-se en si mateixa i no en el que fan "a l'altre costat de l'Atlàntic"

Diu que la voluntat de liderar econòmicament el fa pensar en els 450 milions de ciutadans de la UE

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que Catalunya vol exercir un lideratge a Europa i que, alhora, Europa ha de ser conscient del moment de canvi, però ha d'actuar per ser propietària del seu propi destí: "Centrem-nos més en nosaltres mateixos, en el que podem i hem de fer, i no tant en el que fan els altres, especialment a l'altre costat de l'Atlàntic".

Ho ha dit durant la conferència 'Catalunya lidera. Una Europa de prosperitat compartida' al College of Europe de Bruges (Bèlgica), durant el viatge del president aquest dimecres i dijous a Bèlgica, i que replica la que ja va fer a Barcelona per presentar el pla Catalunya Lidera.

Ha celebrat la reunió de líders europeus a París de dilluns per respondre a les negociacions entre els Estats Units i Rússia sobre la guerra d'Ucraïna, --no és moment de dubtar ni d'atemorir-se, ha opinat-- i ha demanat el compromís dels qui creuen en la democràcia: "Catalunya i Espanya sabem molt bé on som. I continuarem sent lleials a Europa, a la democràcia, a la pau, a Ucraïna i als drets humans".

Sobre política exterior, ha assenyalat que Catalunya i Europa han d'estar al costat de la raó i no pas de la força: "Tinc força, envaeixo Ucraïna i poso la meva mirada a Groenlàndia? És a dir, la força. O presentem i debatem arguments en organismes multilaterals que s'han actualitzat i adaptat a la realitat actual? És a dir, la raó".

En relació amb el conflicte a Palestina, ha dit que no té competències en política exterior, però que està totalment alineat amb la posició del Govern d'Espanya i que no es pot tenir dues maneres diferents d'actuar en conflictes diferents: "Si tenim dues mètriques diferents, dues escales diferents, perdem credibilitat".

DEMOCRÀCIA AMENAÇADA AL MÓN

Illa ha considerat que la democràcia està amenaçada arreu del món i que el seu declivi és evident, la qual cosa "aplana el camí perquè l'autoritarisme reaccionari agafi el control dels governs"

També s'ha referit a les últimes eleccions als Estats Units, i a les d'aquest diumenge a Alemanya, quan ha criticat el que entén com ingerències exteriors: "Les últimes eleccions nord-americanes, la descarada i provocadora arribada al Regne Unit i a Alemanya d'oligarques ultrarics, ens donen una clara mesura del desafiament al qual ens enfrontem".

Ha alertat que el discurs d'odi s'està aconseguint consolidar a Europa, centrat especialment en la immigració, sobre el qual ha demanat posar-hi nom i rostre perquè "el primer que pretén el discurs de l'odi és deshumanitzar els migrants i, de retruc, deshumanitzar-nos a nosaltres mateixos".

Per aquest motiu, ha considerat necessària una Europa forta, federal, lliure i unida, que lluiti per "la unitat en la diversitat, per la igualtat en la diferència, per la pau, la prosperitat i la llibertat" i ha opinat textualment que la solució per a Europa és més Europa.

LIDERATGE ECONÒMIC A EUROPA

Illa ha assegurat que el Govern aposta per tornar a liderar econòmicament Espanya i ser novament un motor econòmic d'Europa: "L'ambició i l'exigència de liderar ens desafia a pensar no simplement com a 8 milions de catalans, sinó com a part del conjunt econòmic i polític dels 450 milions de ciutadans de la Unió Europea".

Ha destacat projectes europeus a Catalunya com el Barcelona Supercomputing Center, la participació en xarxes europees de recerca i tecnologia o l'Euroregió Pirineus Mediterrani, i acords per fabricar microprocessadors a través del Perte Xip o el pla d'impuls del vehicle elèctric.

Ha demanat que el creixement sigui compartit socialment i territorialment i amb un enfocament europeu: "La millor manera de fracassar en això és que Catalunya segueixi el seu camí, França segueixi el seu camí, Espanya segueixi el seu camí. Aquest no és l'enfocament adequat. Ha de ser un enfocament europeu, un enfocament europeu integral en el qual cooperem plegats".

"A Espanya hi ha dos models representats: la prosperitat compartida, el Govern espanyol, el president Sánchez, el que pretenem fer a Catalunya; i altres models que aposten per una acumulació individual de riquesa i decisions centralitzades. Per mi, aquesta és una estratègia fallida", ha afegit.