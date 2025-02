Illa demana a Europa centrar-se en si mateixa i no en el que fan "a l'altre costat de l'Atlàntic"

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que Catalunya vol exercir lideratge a Europa i que, alhora, Europa ha de ser conscient del moment de canvi, però ha d'actuar per ser propietària del seu propi destí: "Centrem-nos més en nosaltres mateixos, en el que hem de i podem fer, i no tant en el que fan els altres, especialment a l'altre costat de l'Atlàntic".

Ho ha dit durant la conferència 'Catalunya lidera. Una Europa de prosperitat compartida' al College of Europe de Bruges (Bèlgica), durant el viatge del president aquest dimecres i dijous a Bèlgica, i que replica la que ja va fer a Barcelona per presentar el pla Catalunya Lidera.

Ha celebrat la reunió de líders europeus a París de dilluns per respondre a les negociacions entre els Estats Units i Rússia sobre la guerra d'Ucraïna, --no és moment de dubtar ni d'atemorir-se, ha opinat-- i ha demanat el compromís dels que creuen en la democràcia: "Catalunya i Espanya sabem molt bé on som. I continuarem sent lleials a Europa, a la democràcia, a la pau, a Ucraïna i als drets humans".