Illa demana esperar a les explicacions de Zapatero i creu que la legislatura "ha d'aguantar"

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts esperar a les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero sobre la seva imputació per presumpte tràfic d'influències en el cas Plus Ultra i ha assegurat que la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, "ha d'aguantar".
Illa ha mostrat confiança en Zapatero, ha cridat a respectar-ne l'"honorabilitat" i la presumpció d'innocència, i crida a esperar a conèixer el contingut del sumari, ha dit en una entrevista a La Sexta recollida per Europa Press.
Sobre la continuïtat de la legislatura de Sánchez, ha afirmat que l'estabilitat "és un bé", ha defensat el progrés econòmic i l'avenç de les polítiques socials del país durant el govern socialista i ha qualificat d'involucionista l'alternativa a l'executiu.