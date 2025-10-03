Illa demana des de Roma que s'"aturi la barbàrie" a Gaza i que els membres de la Flotilla puguin tornar

L'abat de Montserrat reivindica l'abadia com un exemple benedictí de la construcció d'Europa
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat des de Roma que s'"aturi la barbàrie" a Gaza, que s'obrin els corredors humanitaris i que els membres de la Global Sumud Flotilla detinguts per l'exèrcit israelià puguin tornar a casa sans i estalvis, textualment.
Així s'ha pronunciat aquest divendres durant el seu viatge oficial a Roma, on ha inaugurat l'exposició 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella construzione dell'Europa' al Pallazo della Cancelleria, ha informat el Govern en un comunicat.
Illa ha qualificat de "patiment insofrible i genocidi" el que està passant a Gaza, i ha defensat que la Flotilla encarna un desig col·lectiu de mostrar suport a les persones que pateixen aquesta crueltat, textualment.
L'exposició, organitzada per l'abadia de Montserrat en col·laboració amb la Generalitat, vol donar a conèixer com Montserrat és un exemple de com la Regla de sant Benet ha contribuït a la construcció d'Europa com a comunitat.
Durant la seva intervenció, Illa ha sostingut que Catalunya no seria el que és sense Montserrat i viceversa, i ha destacat les quatre dimensions de Montserrat: "L'espiritualitat, la vida monàstica, la inculturació i la cultura de la pau".
ABAD DE MONTSERRAT
En la clausura de l'acte, l'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha explicat per què l'abadia és un exemple benedictí de la construcció d'Europa: "L'estabilitat benedictina és necessària en un món que canvia tant, que es mou tant", ha subratllat.
També ha recordat el lema 'Pau' que hi ha a l'entrada de molts monestirs, i ha assegurat que rebutjar la violència de tot tipus és "una exigència humana, monàstica i cristiana".