Illa demana defensar la democràcia davant "multimilionaris de la tecnologia aliats de la ultradreta"

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit als líders europeus que critiquen les accions de l'empresari nord-americà Elon Musk i ha demanat defensar la democràcia: "No podem permetre que caigui en mans de multimilionaris de la tecnologia aliats de la ultradreta".

Ho ha dit aquest dimarts en una intervenció durant l'obertura de la reunió del Consell de Diàleg Social de Catalunya, en què ha apuntat que el context mundial actual "demostra la fragilitat de les democràcies".

"Els avenços assolits en els últims 35 anys estan en perill. Tinguem-ho ben clar i diguem-ho també, sense matisos, la democràcia és de la ciutadania", ha assenyalat Illa, que ha apostat per defensar-la en tots els àmbits possibles.

A parer seu, malgrat que la tecnologia ha obert "extraordinàries oportunitats de progrés", cal dotar aquests avenços tecnològics d'humanisme, humanitat, sentit de la responsabilitat i voluntat de servir l'interès comú.

Ha recordat el potencial que té Catalunya per liderar la creació d'oportunitats: "Està i estarà sempre al costat de la democràcia i no permetrem que ningú albiri el nom de Catalunya per escampar discursos d'odi".