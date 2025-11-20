Illa demana defensar la democràcia "cada dia" pels qui es van sacrificar per aconseguir-la

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat defensar i exercir la democràcia "cada dia", en el que considera un deure per recordar els qui es van sacrificar per aconseguir-la.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, amb motiu de la commemoració de la mort del dictador Francisco Franco, aquest dijous fa 50 anys, moment en què, pel president, es va obrir un "futur d'esperança".
"La mort del dictador Franco, fa 50 anys, obria un futur d'esperança. El nostre deure és recordar tots els qui es van sacrificar perquè avui puguem viure en democràcia. La democràcia no és cap regal: cal defensar-la i exercir-la cada dia", ha expressat Illa.