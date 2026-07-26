Illa demana un debat "serè" sobre l'ampliació, manteniment i finançament de l'AP-7

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat un debat "serè" i sense presses sobre l'ampliació, el manteniment i finançament de l'autopista AP-7 perquè, diu, no passi amb la xarxa viària el que ha passat amb infraestructures com la ferroviària i l'aeroportuària en les quals creu que s'ha actuat tard.
En una atenció als mitjans des de Da Nang (Vietnam), en el marc del seu viatge al país asiàtic, ha dit que s'han de prendre decisions sobre aquest tema "en els propers mesos" i ha remarcat que està disposat a obrir aquesta reflexió.
Preguntat per la proposta del president d'ERC, Oriol Junqueras, que la Generalitat assumeixi l'execució de les obres en aquesta via, ha dit que és "benvinguda" i ha afegit que ha d'haver-hi més propostes des d'una reflexió pausada.
El president ha recordat que existeix una directiva europea que aposta perquè qui usa aquestes vies d'alta capacitat es faci càrrec de finançar el seu manteniment, vinculat a qüestions de sostenibilitat ambiental.
OBRES EN INFRAESTRUCTURES
Preguntat per les incidències recents en obres de la Generalitat, com l'esvoranc produït en les obres de la L9 al barri del Putxet de Barcelona i l'esvoranc de Montcada i Reixac (Barcelona) que ha afectat a diverses línies de Rodalies, ha defensat que hi ha accidents "perquè hi ha obres".
Ha sostingut que amb aquest Govern hi ha "molt volum" d'inversió pública i ha afegit que posaran els màxims estàndards per evitar incidències d'aquest tipus i planificar les infraestructures que Catalunya necessita.